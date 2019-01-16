Nike представила кроссовки с автоматической шнуровкой

Производитель спортивной обуви и одежды Nike представил баскетбольные кроссовки с автоматической шнуровкой.

Шнуровка состоит из небольшого электромотора и датчиков, отслеживающих посадку обуви на ногу. Силу натяжения можно также увеличивать или ослаблять с помощью специальных кнопок на обуви, а также используя приложение на смартфоне.

Настройки приложения запоминают уровень натяжения, необходимый во время тренировок или перерыва, впоследствии подгоняя его под нужды спортсмена. Пользователи также смогут сменить цвета кнопок через приложение и посмотреть уровень батареи.

Для зарядки «умных» кроссовок требуется использовать специальный беспроводной коврик. Модель, получившая название Adapt BB, поступит в продажу в феврале. Цена пары в США может составить $350.

Отметим, что в 2016 году Nike представила ограниченный выпуск похожей модели — HyperAdapt 1.0. Стоимость пары составляла $720, обувь не была широко доступна.