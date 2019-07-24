Кроссовки Nike 1972 года продали за $437,5 тысяч

Беговые кроссовки Nike модели Moon Shoe, выпущенные в 1972 году, продали на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за $437,5 тыс. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.
Уточняется, что пару приобрел канадский коллекционер Майлс Надаль. Оценочная стоимость кроссовок составляла $160 тыс. Надаль планирует выставить кроссовки в своем частном музее в Торонто. На прошлой неделе он также приобрел у Sotheby’s 99 других пар редких кроссовок за $850 тыс.
Кроссовки Moon Shoe были созданы соучредителем Nike Биллом Бауэрманом для летних Олимпийских игр 1972 года (Мюнхен), было выпущено только 12 таких пар.
Предыдущий рекорд Sotheby’s был установлен в 2017 году. Тогда пару кроссовок Converse, которую Майкл Джордан носил в олимпийском финале по баскетболу 1984 года, продали за $190,3 тыс.
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