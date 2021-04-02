Nike через суд добилась запрета продажи «сатанинских» кроссовок под своим брендом

Окружной суд Восточного округа Нью-Йорка удовлетворил иск Nike Inc. и запретил компании MSCHF Product Studio Inc. продавать кроссовки под брендом Nike с сатанинскими символами, сообщает The Wall Street Journal.
Nike в понедельник подала в суд на MSCHF, которая выпустила кроссовки в сотрудничестве с рэпером Lil Nas X для продвижения его последней песни и клипа, использовав за основу Nike Air Max 97. Американский производитель спортивных товаров заявил, что не давал на это разрешения.
MSCHF назвала эти кроссовки произведением искусства и отметила, что Nike не подала в суд в 2019 году, когда MSCHF представила «кроссовки Иисуса» на основе Air Max 97. «Выпуск сатанинских кроссовок в сотрудничестве с Lil Nas X на прошлой неделе ничем не отличается», — говорится в сообщении компании.
В MSCHF также заявили, что верят в «свободу самовыражения». «Нет ничего важнее нашей способности и способности других художников, как мы, продолжать работать», — добавили в компании.
MSCHF произвела 666 пар «сатанинских» кроссовок по цене $1018 за пару. Они были распроданы менее чем за минуту после запуска продаж в понедельник, сообщала газета The New York Times. Lil Nas X ранее объявил в своем Twitter о розыгрыше последней пары.
Кроссовки украшены пентаграммой, а также имеют надпись «Luke 10:18» (отсылка к строчке из Евангелия от Луки). В MSCHF заявили, что пузырьки воздуха в подошве кроссовок заполнены чернилами, смешанными с кровью, которую сдали сотрудники компании.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016