В Тбилиси в жилом доме взрыв газа – есть пострадавшие

Три человека погибли, пять пострадали в результате взрыва газа, прогремевшего в среду вечером на шестом этаже девятиэтажного жилого здания на севере Тбилиси. Об этом сообщил журналистам находящийся на месте происшествия руководитель департамента патрульной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе.

«По имеющимся данным, в результате взрыва, произошедшего вследствие утечки природного газа, погибло три человека, несколько человек получили ранения, они доставлены в клиники», — заявил он.

Министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко посетил одну из клиник города, куда доставлены пострадавшие. В беседе с журналистами он сообщил, что «всего в результате взрыва ранены пять человек, среди них трое детей».

Жители пострадавшего от взрыва подъезда эвакуированы, территория вокруг здания оцеплена. На месте происшествия работают спасательные службы. По данным тбилисской телекомпании «Имеди», среди пострадавших есть дети.

Взрывом в здании выбиты стекла, повреждены стены.