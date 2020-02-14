Лукашенко рассказал, что его склоняли к присоединению Беларуси к России

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены энергоносителей. Об этом сообщило в пятницу агентство БелТА, которое пока не приводит цитат главы государства.
Как оно отмечает, Лукашенко сделал это заявление в ходе поездки в Светлогорск (Гомельская область). Глава государства уверен, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути, сообщает БелТА.
Он добавил, что Москва и Минск не обсуждают создание наднациональных органов в рамках интеграции Союзного государства, но работа по дорожным картам продолжится.
«Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого», — сказал он на встрече с коллективом Светлогорского целлюлозно-картонного комбината. По его словам, создание наднациональных органов и других объединений, что было предусмотрено 31-й дорожной картой, стороны договорились не обсуждать. «Обсуждаем чисто экономические вопросы по интеграции», — пояснил Лукашенко.
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