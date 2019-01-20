В Украине смертность превышает рождаемость почти в два раза. Это следует из данных Государственной службы статистики.

«Остается существенным превышение количества умерших над количеством родившихся: на 100 умерших — 58 родившихся», — говорится в сообщении.

По данным службы, по состоянию на 1 декабря 2018 года численность населения Украины составила 42 177,6 тыс. человек. При этом с января по ноябрь прошлого года она уменьшилась на 208,8 тыс. человек. Отмечается, что за этот период в стране родились около 321,6 тыс. человек, а умерли около 535,1 тыс. человек.

Согласно статистике за первые четыре месяца 2018 года, смертность также в два раза превышала рождаемость.

Напомним, что в конце января прошлого года в ООН дали прогноз, согласно которому к 2030 году население в Украине сократиться на 3 млн человек, до 41,2 млн, а к 2050 году численность населения страны составит 36,4 млн человек.

В сентябре 2018 года глава МИД Павел Климкин признал, что в стране также сложилась «катастрофическая ситуация» с эмиграцией украинцев. По его словам, ежегодно около 1 млн граждан покидают Украину.