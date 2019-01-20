«Деятельность Зеленского полезна для России»: В РФ не против финансировать его фильмы

Согласно расследованию портала «Схемы», компания актера и кандидата в президенты Владимира Зеленского «Green films» приняла участие и успешно прошла отбор в конкурсе на получение государственного финансирования в России фильма «Вниз». Заместитель председателя общественного совета Министерства культуры РФ Павел Пожигайло заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что не видит причин отказывать в финансировании фильмов компаний, связанных с Владимиром Зеленским.

«А почему он не может этого делать? Если человек ничего плохого для России не сделал, что позволило бы включить его в санкционный список, то пусть снимает. Здесь есть два игольных ушка. Первое: конкретно фигура Зеленского. И если к нему есть вопросы, то их надо задать и принять меры. Второе: это фильмы. С моей точки зрения, это не связанные друг с другом истории. Если фильм снят, и мы считаем, что он не должен быть на российском экране, то соответствующие советы могут не поддержать финансирование этой сценарной заявки».

При этом, говоря о деятельности Зеленского, Пожигайло подчеркнул, что, с его точки зрения, она полезна для России.

«Я видел его ролик про похороны Порошенко. По-моему, ему наоборот надо дать орден дружбы. Понятно, что они все там меняют свои позиции, но мне кажется, на сегодняшний момент деятельность Зеленского полезна для России, потому что он топит Порошенко, который действительно русофоб. Представьте, если Зеленский выиграет эти выборы. Наоборот это хорошо. То, что он сегодня заявил, что он выходит из каких-то там компаний, ну он обязан это сделать, потому что идёт избирательная кампания. Я не вижу ничего плохо. Мы должны спокойно солидно не реагировать на провокации, связанные с тем, что надо прекратить финансирование».

Ранее в интервью «Украинской правде» Владимир Зеленский признал, что он совладелец офшорной компании «Green Family LTD», которой в свою очередь принадлежит компания «Green films», работающая в России. Кроме того, «Green Family LTD» до сих пор получает доходы с продуктов, которые были выпущены до 2014 года, в частности, с сериала «Сваты».

В интервью Зеленский заявил, что после юридической экспертизы принял решение выйти из состава владельцев кипрской компании.