Войти
Трамп обвинил Мексику в бездействии в вопросе потока мигрантов в США
дружба народов
Трамп обвинил Мексику в бездействии в вопросе потока мигрантов в США
Аваков обнаружил нарушения закона у всех кандидатов в президенты
резонанс
Аваков обнаружил нарушения закона у всех кандидатов в президенты

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

«Деятельность Зеленского полезна для России»: В РФ не против финансировать его фильмы

403
«Деятельность Зеленского полезна для России»: В РФ не против финансировать его фильмы

Согласно расследованию портала «Схемы», компания актера и кандидата в президенты Владимира Зеленского «Green films» приняла участие и успешно прошла отбор в конкурсе на получение государственного финансирования в России фильма «Вниз». Заместитель председателя общественного совета Министерства культуры РФ Павел Пожигайло заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что не видит причин отказывать в финансировании фильмов компаний, связанных с Владимиром Зеленским.

«А почему он не может этого делать? Если человек ничего плохого для России не сделал, что позволило бы включить его в санкционный список, то пусть снимает. Здесь есть два игольных ушка. Первое: конкретно фигура Зеленского. И если к нему есть вопросы, то их надо задать и принять меры. Второе: это фильмы. С моей точки зрения, это не связанные друг с другом истории. Если фильм снят, и мы считаем, что он не должен быть на российском экране, то соответствующие советы могут не поддержать финансирование этой сценарной заявки».

При этом, говоря о деятельности Зеленского, Пожигайло подчеркнул, что, с его точки зрения, она полезна для России.

«Я видел его ролик про похороны Порошенко. По-моему, ему наоборот надо дать орден дружбы. Понятно, что они все там меняют свои позиции, но мне кажется, на сегодняшний момент деятельность Зеленского полезна для России, потому что он топит Порошенко, который действительно русофоб. Представьте, если Зеленский выиграет эти выборы. Наоборот это хорошо. То, что он сегодня заявил, что он выходит из каких-то там компаний, ну он обязан это сделать, потому что идёт избирательная кампания. Я не вижу ничего плохо. Мы должны спокойно солидно не реагировать на провокации, связанные с тем, что надо прекратить финансирование».

Читайте также: В Японии умер самый старый мужчина на планете

Ранее в интервью «Украинской правде» Владимир Зеленский признал, что он совладелец офшорной компании «Green Family LTD», которой в свою очередь принадлежит компания «Green films», работающая в России. Кроме того, «Green Family LTD» до сих пор получает доходы с продуктов, которые были выпущены до 2014 года, в частности, с сериала «Сваты».

В интервью Зеленский заявил, что после юридической экспертизы принял решение выйти из состава владельцев кипрской компании.

Владимир Зеленский, отношения с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 20 января 2019
Суббота, 19 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Чечило
Вячеслав Чечило
главный редактор, capital.ua

Три вопроса к Юлии Владимировне

Юлия Тимошенко как никогда близка к победе. Как никогда с 2009 года. Но, как и 10 лет назад, ей снова может не хватить совсем чуть-чуть для того, чтобы стать президентом. Тимошенко это понимает и, обжегшись на молоке, дует на воду. Ее нынешняя кампания разительно отличается от всех предыдущих. Сейчас она не ведущий, а ведомый. Тимошенко превратилась в тень Порошенко, повторяющую за ним тезисы про ЕС, НАТО и автокефальную церковь. Тимошенко больше не хочет брать власть, она хочет получить ее в наследство. Тимошенко сидит на берегу и ждет, пока мимо проплывет президентство. Но избирателя мало волнуют мечты Юлии Владимировны. Судя по тому, что, несмотря на все усилия, рейтинг Тимошенко застрял в районе 15%, избиратель не хочет за нее голосовать. Возможно, потому, что он до сих пор не получил ответ на три очень важных для него вопроса.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Юбилей евро – итоги, проблемы, перспективы

За счет отказа от денежно-кредитного суверенитета страны, вошедшие в еврозону, рассчитывали снизить стоимость заимствований и обеспечить большую свободу для торговли, капитала и рабочей силы. Номинальное сближения инфляции и процентных ставок сразу после введения евро действительно наблюдалось. Однако, страны с более высокой инфляцией постепенно теряли конкурентоспособность и возможности для роста экономики. Притоки капитала в менее развитые страны еврозоны усиливали циклические колебания, повышая системные риски и закрепляя разрыв в производительности труда. Правительства стран еврозоны оказались неспособными ввести надлежащий уровень бюджетной дисциплины и провести структурные реформы, что привело к макроэкономическим дисбалансам.
Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Возьмите лестницу!

Появляется новая организация и находит воодушевленных и готовых покупать клиентов. Это ранние последователи. Фанаты. Люди, которые знали, что у них есть проблемы. Таким клиентам продавать нетрудно, они выстроятся в очередь. А потом может случиться страшное. Конечно, эта группа клиентов вскоре будет исчерпана. На этом этапе вы можете решить перейти в новый город или на новый рынок и начать заново, отыскать новых фанатов. И если вы сможете действовать в том же духе, все получится и с «новенькими». Но многие компании на этом этапе просто умирают.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016