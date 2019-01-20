Гильдия продюсеров США назвала лучший фильм года

Лента «Зеленая книга» Питера Фаррелли удостоена в субботу премии Гильдии продюсеров Америки (Producers Guild of America, PGA) в главной категории — «Лучший фильм». Церемония вручения этой награды проходит в Беверли-Хиллз, итоги оглашаются на странице PGA в Twitter.

В ключевой номинации были также представлены картины: «Звезда родилась» Брэдли Купера с певицей Леди Гагой в главной роли, кинокомикс «Черная пантера», «Черный клановец» Спайка Ли, «Безумно богатые азиаты» Джона М. Чу, «Фаворитка» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса, хоррор «Тихое место» Джона Красински, «Рома» мексиканца Альфонсо Куарона, «Власть» Адама Маккея и «Богемская рапсодия» Брайана Сингера, рассказывающая историю становления британской рок-группы Queen и ее вокалиста Фредди Меркьюри.

«Зеленая книга» повествует о путешествии джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году. В картине сыграли Вигго Мортенсен, Махершала Али и Линда Карделлини. В сентябре этот фильм получил гран-при 43-го Международного кинофестиваля в Торонто. В начале января картина была удостоена американской кинопремии «Золотой глобус» в номинациях «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучшая мужская роль второго плана» и «Лучший сценарий».

В категории «Лучший анимационный фильм» премия присуждена ленте «Человек-паук: Через вселенные». Гильдия сочла эту работу лучше, чем мультфильмы «Суперсемейка 2», «Остров собак», «Ральф против интернета» и «Гринч».

Лучшим комедийным сериалом стал «Удивительная миссис Мейзел».

Лучшей игровой телепередачей признаны «Королевские гонки РуПола» (10-й сезон), а лучшей программой, основанной на реальных событиях, — «Тайная кухня Энтони Бурдена» (12 сезонов). Среди развлекательных ток-шоу продюсеры выделили «События прошедшей недели с Джоном Оливером» (6 сезонов), а среди детских передач — 48-й сезон «Улицы Сезам».

В категории «Лучший мини-сериал» победу одержал проект «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений».

Лучшим телефильмом назван «451 градус по Фаренгейту» по мотивам книги фантаста Рэя Брэдбери.

Награда, присуждаемая профессиональным объединением более 7 тыс. продюсеров, работающих в кино и на телевидении, обычно является точным «барометром» результатов борьбы за премию «Оскар». Мнение PGA и членов Американской академии киноискусств о лучшей картине года совпадало в 20 из 29 случаев. Нынешняя церемония является 30-й по счету. Номинанты на «Оскар» станут известны 22 января.