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НАБУ обязали продлить проверку по делу членов Высшей квалификационной комиссии судей

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НАБУ обязали продлить проверку по делу членов Высшей квалификационной комиссии судей

Соломенский райсуд Киева удовлетворил жалобу председателя общественной организации «Украинское общественно-правовое движение: Демократия через право» Ростислава Поповича на действия детектива НАБУ Богдана Прокопенко относительно закрытия уголовного дела против членов ВККС, которые посягнули на независимость судей при принятии ними решений. Об этом редакция 368.media узнала материалов уголовного производства по ст. 364 УК.

Председатель общественной организации Ростислав Попович не согласился с тем, что детектив НАБУ принял решение закрыть уголовное производство в отношении членов Высшей квалификационной комиссии судей, открытое в конце августа 2018 года по ч.2, ст. 364 УК в связи с отсутствием состава преступления.

Дело против членов Высшей квалификационной комиссии судей НАБУ обязал открыть суд, по жалобе все того же Ростислава Поповича. А изложенные в заявлении общественника факты детектив проверял всего две недели.

Детектив мотивировал закрытие дела тем, что во время проведения досудебного расследования, следствие не нашло каких-либо сведений о цели и способе совершения противоправных действий членами судебной комиссии, а также отсутствует факт причинения такими действиями существенного вреда или тяжелых последствий.

По мнению общественника, во время проведения собеседований с судьями в ходе проведения их квалификационного оценивания путем оценки судебных решений члены комиссии совершали незаконные действия.

Речь в заявлении шла о том, что все члены комиссии при проведении оценивания решений судей, активно интересовались внутренним отношением судей к принятым ними решениям, а также анализировали содержание судебного решения. В то время как согласно порядку проведения подобных собеседований и международным стандартам, члены комиссии не имели такого права. Поскольку такие действия во время проведения квалификационного оценивания, являются нарушением судейской независимости.

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Председатель общественной организации, в свою очередь отметил, что детектив не провел все необходимые следственные действия по сбору и проверке доказательств, изложенных в его заявлении, которое легло в основу уголовного производства.

В результате, сообщает издание, суд отменил постановление детектива НАБУ Богдана Прокопенко о закрытии уголовного производства, чем обязал агентство продлить досудебную проверку.

НАБУ, ВККС
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