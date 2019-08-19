НАБУ закрыло дело против членов ВККС, но суд не согласился и возобновил расследование

Национальное антикоррупцинное бюро (НАБУ) закрыло уголовное производство по факту возможных неправомерных действий членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) во время проведения собеседований с судьями в ходе их квалификационного оценивания путем оценки судебных решений, однако суд отменил решение о закрытии дела.
Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.
Следственный судья установил, что детектив НАБУ Прокопенко 15 августа 2018 года по решению суда открыл уголовное производство по заявлению председателя общественной организации «Украинское общественно-правовое движение: Демократия через право» по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса по факту возможных неправомерных действий членов ВККС во время проведения собеседований с судьями в ходе их квалификационного оценивания путем оценки судебных решений.
15 января текущего года дело было закрыто на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК, то есть в связи с отсутствием в действиях членов ВККС состава уголовного преступления.
В подтверждение таких выводов детектив указал, что в результате просмотра видеозаписей собеседований с судьями, по которым поднимался вопрос, признаки уголовного преступления не выявлены.
НАБУ отметило, что в допросах членов ВККС или судей, которые проходили собеседования в рамках квалификационного оценивания, по обстоятельствам проведения указанных собеседований, при условии наличия в материалах уголовного производства видеозаписи хода собеседования, необходимости нет.
Суд изучил жалобу общественной организации и принял решение ее удовлетворить.
Таким образом, суд отменил постановление детектива о НАБУ закрытии уголовного производства.
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