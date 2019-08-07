Экс-глава Высшего совета юстиции считает непрофессиональными действия антикоррупционных органов в деле Окружного админсуда Киева

Созданные при прошлой власти антикоррупционные органы действуют неэффективно и больше озабочены собственным пиаром, чем соблюдением закона. Об этом заявил экс-судья Высшего спецсуда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, экс-глава Высшего совета юстиции Владимир Колесниченко, комментируя дело Окружного админсуда Киева (ОАСК).

«Наплодили этих антикоррупционных органов, это уже никому не нужно. Они больше на телевидении дают комментарии и пиарятся, а где конкретные дела, где решения суда? Где антикоррупционные органы, на которые миллиарды затрачены только государственных денег, уже не говорим о грантовых деньгах и деньгах партнеров? Где результат?», - отметил он.

Экс-судья считает ошибкой пиар прокуроров в прессе по делу Окружного админсуда Киева.

«Когда они сейчас дают какое-то интервью касательно успешной операции, они делают все для того, чтобы это дело умерло. Они делают процессуальные ошибки – а такой пиар это существенное нарушение норм уголовно-процессуального законодательства и влечет за собой признание ничтожными тех доказательств, которые они собрали. Они рассказывают, что получили где-то какую-то запись… что за запись? Каким образом осуществлялась? Если это с нарушением Конституции или гарантий неприкосновенности ... Каким образом у них появились записи из совещательной комнаты? И почему не сидят те, кто записывал и установил записывающее устройство в совещательной комнате?», - возмущается юрист.

Он также не считает правильным то, что антикоррупционные органы становятся на сторону Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) в споре с Окружным админсудом.

«Они берут два закона и говорят, что ВККС права. Она, якобы, на 6 лет избиралась и 6 лет работает. Но почему же они средний закон не берут, где четко установлено, что после внесения изменений в закон их полномочия 4 года?», - спрашивает экс-судья.

Юрист предупреждает, что такая позиция будет иметь крайне негативные последствия для судебной системы.

«Формируют Высший кнтикоррупционный суд нелегитимным составом. Вот представьте себе, что Антикоррупционный суд сейчас назначит наказание в виде пожизненного заключения и этот человек пишет в Европейский суд и говорит: «Посмотрите, а суд был не легитимен, потому что его назначил не легитимный, не правомочный орган», - предупредил он.

Напомним, ранее детективы Национального антикоррупционного бюро и Генпрокуратуры пришли в Окружной админсуд Киева с обысками. Как сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, в отношении руководства и четырех судей админсуда подготовлены проекты о предоставлении статуса подозреваемых по факту вмешательства в деятельность ряда судов, министерств и ведомств. Одним из обвинений было якобы вмешательство судей ОАСК в работу ВККС.

2 августа трем судьям ОАСК вручили подозрения.

Отметим также, что заместитель главы ВККС Станислав Щотка сегодня сам подал в отставку.

Щотка был избран на должность замглавы комиссии вместе с главой комиссии и секретарем в декабре 2014 года. В 2018 истек 4-летний срок его полномочий. В то же время, он долгое время отказывался покидать свой пост, аргументируя это тем, что во время назначения законодательство предусматривало 6-летний срок.

15 мая 2019 года Окружной административный суд Киева признал отсутствие полномочий у главы ВККС Сергея Козьякова и члена ВККС Станислава Щотки. Таким образом, написав увольнение, Щотка фактически подтвердил правильность этого решения.