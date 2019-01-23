Глава Xiaomi показал концепт смартфона со складывающимся экраном

Президент китайского производителя электроники Xiaomi Линь Бинь опубликовал в китайской социальной сети Weibo видео концепта складного смартфона компании. Идея заключается в том, что при необходимости можно одновременно сложить два края устройства, уменьшив размер экрана примерно в два раза.
50-секундная видеозапись начинается с того, что Линь Бинь пользуется гаджетом как небольшим планшетом. Затем, просматривая видео в вертикальном положении, он поворачивает телефон, складывает его и продолжает просмотр.
После того как пользователь сложил телефон, интерфейс устройства автоматически подстраивается по размеру под оставшуюся активную область экрана.
В сообщении в Weibo аппарат назван «двойным складным мобильным телефоном». Линь Бинь отмечает, что устройство сочетает в себе функционал планшета и смартфона. Других деталей об аппарате он не раскрыл, написав лишь, что компания рассмотрит вопрос массового производства устройств, если пользователям понравится идея.
Xiaomi — не первая и не единственная компания, экспериментирующая со складными устройствами. Так, в ноябре свой концепт продемонстрировал Samsung. За несколько дней до корейской компании похожую разработку показала базирующаяся в США китайская компания Royole. Японская газета Nikkei в июле 2018 года писала, что собственную технологию разрабатывает Huawei.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016