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Глава Xiaomi показал концепт смартфона со складывающимся экраном

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Глава Xiaomi показал концепт смартфона со складывающимся экраном

Президент китайского производителя электроники Xiaomi Линь Бинь опубликовал в китайской социальной сети Weibo видео концепта складного смартфона компании. Идея заключается в том, что при необходимости можно одновременно сложить два края устройства, уменьшив размер экрана примерно в два раза.

50-секундная видеозапись начинается с того, что Линь Бинь пользуется гаджетом как небольшим планшетом. Затем, просматривая видео в вертикальном положении, он поворачивает телефон, складывает его и продолжает просмотр.

После того как пользователь сложил телефон, интерфейс устройства автоматически подстраивается по размеру под оставшуюся активную область экрана.

В сообщении в Weibo аппарат назван «двойным складным мобильным телефоном». Линь Бинь отмечает, что устройство сочетает в себе функционал планшета и смартфона. Других деталей об аппарате он не раскрыл, написав лишь, что компания рассмотрит вопрос массового производства устройств, если пользователям понравится идея.

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Xiaomi — не первая и не единственная компания, экспериментирующая со складными устройствами. Так, в ноябре свой концепт продемонстрировал Samsung. За несколько дней до корейской компании похожую разработку показала базирующаяся в США китайская компания Royole. Японская газета Nikkei в июле 2018 года писала, что собственную технологию разрабатывает Huawei.

Xiaomi
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