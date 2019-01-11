Xiaomi официально предоставила бренду Redmi независимый статус

Китайский производитель мобильных телефонов Xiaomi объявил о присвоении глобальному бренду Redmi официально независимого статуса. Об этом сообщил информационный портал Sina.
Управляющим менеджером нового подразделения компании, занимающегося разработкой, производством, продвижением на рынках и продажей Redmi, стал заместитель генерального директора Xaiomi Лу Вэйбин. «Таким образом мы обеспечим для Redmi максимально приемлемую цену, осуществим экспансию на рынках, привлечем внимание пользователей глобальной сети», — подчеркнул он.
Первым продуктом обновленной марки стал телефон Redmi Note 7 с процессором Snapdragon 660 частотой 2,2 ГГц и фотоаппаратом в 48 мегапикселей. Заказы на его покупку по всему миру начали приниматься с 10 января, а с 15 января в 10:00 по местному времени (04:00 по киеву) будет продан первый такой смартфон.
Гарантия на Redmi Note 7 составляет 18 месяцев, в Китае он будет стоить 999 юаней (около $146).
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