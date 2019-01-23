США признали лидера оппозиции новым президентом Венесуэлы и требуют ухода Мадуро

Госсекретарь США Майк Помпео призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку, заявив, что Вашингтон признал исполняющим обязанности главы государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо. «США признают Гуайдо новым переходным президентом Венесуэлы и твердо поддерживают его решение взять на себя эти полномочия», — говорится в заявлении Помпео на сайте Госдепартамента.
Помпео отметил, что американские власти поддержали Гуайдо, поскольку он создаст переходное правительство и подготовит Венесуэлу к новым выборам президента. «Венесуэльский народ слишком долго страдал от катастрофической диктатуры Николаса Мадуро», — сказал Помпео. «Мы призываем Мадуро уйти в отставку в пользу законного лидера, отражающего волю венесуэльского народа», — добавил госсекретарь. США также призывают венесуэльцев «мирно поддержать этот демократический процесс».
Вашингтон будет тесно сотрудничать с законно избранным Национальным собранием, чтобы способствовать восстановлению демократии и верховенству закона в Венесуэле, подчеркивает Помпео. США также готовы предоставить Каракасу гуманитарную помощь, отметил он.
Напомним, что ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя и.о. президента Венесуэлы.
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А с Яценюком такой финт не получился? Бедные американцы, их власть больна на голову основательно.