США признали лидера оппозиции новым президентом Венесуэлы и требуют ухода Мадуро

Госсекретарь США Майк Помпео призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку, заявив, что Вашингтон признал исполняющим обязанности главы государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо. «США признают Гуайдо новым переходным президентом Венесуэлы и твердо поддерживают его решение взять на себя эти полномочия», — говорится в заявлении Помпео на сайте Госдепартамента.

Помпео отметил, что американские власти поддержали Гуайдо, поскольку он создаст переходное правительство и подготовит Венесуэлу к новым выборам президента. «Венесуэльский народ слишком долго страдал от катастрофической диктатуры Николаса Мадуро», — сказал Помпео. «Мы призываем Мадуро уйти в отставку в пользу законного лидера, отражающего волю венесуэльского народа», — добавил госсекретарь. США также призывают венесуэльцев «мирно поддержать этот демократический процесс».

Вашингтон будет тесно сотрудничать с законно избранным Национальным собранием, чтобы способствовать восстановлению демократии и верховенству закона в Венесуэле, подчеркивает Помпео. США также готовы предоставить Каракасу гуманитарную помощь, отметил он.

Напомним, что ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя и.о. президента Венесуэлы.