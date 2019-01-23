Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом

Председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо в среду объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Об этом он заявил во время оппозиционного митинга в районе Чакао в Каракасе, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Nacional.
«Я клянусь официально исполнять полномочия президента Венесуэлы», — заявил Гуайдо.
В Венесуэле Национальная ассамблея фактически исключена из процесса принятия решений. Она находится под контролем политических противников главы государства Николаса Мадуро.
Напомним, что по данным СМИ президент США Дональд Трамп может в ближайшее время признать Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. Согласно данным телеканала CNN, этот шаг Белый дом предпримет до конца недели.
США и ряд других стран ранее отказались признать победу Николаса Мадуро на выборах президента страны.
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