Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом

Председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо в среду объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Об этом он заявил во время оппозиционного митинга в районе Чакао в Каракасе, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Nacional.

«Я клянусь официально исполнять полномочия президента Венесуэлы», — заявил Гуайдо.

В Венесуэле Национальная ассамблея фактически исключена из процесса принятия решений. Она находится под контролем политических противников главы государства Николаса Мадуро.

Напомним, что по данным СМИ президент США Дональд Трамп может в ближайшее время признать Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. Согласно данным телеканала CNN, этот шаг Белый дом предпримет до конца недели.

США и ряд других стран ранее отказались признать победу Николаса Мадуро на выборах президента страны.