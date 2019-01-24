Ученые предсказали дату, когда климат Земли изменится необратимо

Климатологи впервые точно измерили то, как много парниковых газов поглощает и вырабатывает почва, и неожиданно выяснили, что «точка невозврата» наступит совсем скоро, в 2060 году. Причины этого были раскрыты в статье, опубликованной в журнале Nature.

«Сейчас почва и океаны поглощают примерно половину антропогенных выбросов, что замедляет глобальное потепление. Пока не понятно, как долго это будет продолжаться. Если у их аппетитов есть какой-то предел, то через некоторое время мы достигнем точки насыщения, в результате чего глобальное потепление ускорится», — объясняет Пьер Гентин из Колумбийского университета в Нью-Йорке (США).

Большинство ученых, изучающих климат Земли, сегодня не сомневается в том, что глобальное потепление существует и что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур не удастся сдержать на отметке в 1,5 градуса Цельсия. В пользу этого говорят результаты замеров с десятков климатических спутников, тысяч метеорологических станций и буйков в море, и сотни компьютерных моделей климата планеты.

Для предотвращения подобного сценария все страны мира подписали в декабре 2015 года первое всеобщее и обязательное Парижское соглашение по борьбе с глобальным потеплением. В его рамках государства добровольно взяли на себя обязательства значительно сократить выбросы парниковых газов в последующие несколько десятилетий и удерживать их на этой отметке в последствии.

Климатологи пришли к выводу, что аномально теплые зимы и необычайно жаркие летние сезоны станут обыденностью к 2025 году в том случае, если выбросы парниковых газов не сократятся, и к 2040 году при исполнении всех климатических обязательств.

Еще до выхода Америки из соглашения многие климатологи достаточно скептично оценивали шансы на то, что Парижские соглашения будут выполнены. Причины этого были разные, связанные как с заведомо неисполнимыми обязательствами, так и неожиданным влиянием климатических процессов на то, как флора и фауна вырабатывают парниковые газы и поглощают их.

Гентин и его коллеги открыли еще один пример того, как различные природные климатические процессы могут ускорить пересечение «точки невозврата», изучая то, как глобальное потепление будет влиять на количество воды в почве.

Дело в том, что скорость поглощения СО2 и других парниковых газов растениями и почвенными микробами может очень сильно повышаться или падать при недостатке или избытке влаги в грунте. Глобальное потепление, как показывают наблюдения последних лет, заметно увеличит число экстремальных погодных явлений, в том числе потопов и засух, что может сильно повлиять на круговорот углерода между биосферой, почвой и атмосферой.

Американские ученые детально изучили эти процессы, создав климатическую модель, которая учитывала последние результаты наблюдений за тем, как меняется прирост биомассы в зависимости от количества воды в почве.

Эти расчеты неожиданным образом показали, что резкие флуктуации во влажности почвы и общее повышение ее сухости привели к тому, что грунт и растения начали поглощать примерно в два раза меньше углекислоты, чем это происходило бы в более стабильной обстановке. Так как частота экстремальных явлений растет вместе с температурами, ученые прогнозируют, что ситуация в будущем станет еще хуже.

«Это крайне важное открытие. Если процессы в почве будут развиваться так же и в будущем, то она начнет поглощать не больше, а меньше углекислоты к середине столетия. Это приведет к резкому увеличению в концентрации СО2 в атмосфере и еще большему ускорению глобального потепления», — заключает Джулия Грин, коллега Гентина.