Украина очутилась на 75-м месте в рейтинге «хороших стран»

Финляндия возглавила рейтинг «хороших стран» (The Good Country Index), в который вошли 153 государства. Украина — на 75-м месте.
Авторы рейтинга оценивают страны по 35 критериям, основанным на данных, представленных ООН, другими международными организациями. Они разделены на семь категорий: наука и технологии, культура, мир и международная безопасность, мировой порядок, планета и климат, процветание и равенство, здоровье и благополучие. Страны получают оценки по каждому показателю относительно данных других государств, скорректированных с учетом ВВП каждой страны.
По данным исследователей, Финляндия вносит более существенный вклад в развитие человечества, чем любая другая страна, и причиняет планете наименьший урон.
Финляндия продемонстрировала лучшие показатели по количеству зарегистрированных патентов, свободе передвижения лиц, свободе прессы, экспорту журналов, кибербезопасности, количеству принятых беженцев, соблюдению природоохранных соглашений, открытой торговле, оттоку прямых иностранных инвестиций и продовольственной помощи.
Следом за Финляндией в пятерку «хороших стран» вошли Ирландия, Швеция, Германия и Дания. Россия заняла 41 строчку рейтинга.
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