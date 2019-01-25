Стало известно, как Порошенко будут выдвигать в президенты

Выдвижение в президенты Петра Порошенко состоится 29 января в Международном выставочном центре в Киеве. Об этом сообщили источники «Украинской правды».
По планам, там будут не только депутаты БПП, но и все члены правительства (Владимир Гройсман в том числе), которые представляют эту политическую силу, и мэр Киева Виталий Кличко.
Как добавляют собеседники издания, это будет не съезд партии, Порошенко пойдет как самовыдвиженец.
Дату выдвижения подтвердил народный депутат фракции «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем.
«Если я правильно все понимаю, на мероприятии по выдвижению кандидата в президенты Андерс Фог Расмуссен (советник Петра Порошенко, экс-генсек НАТО — Ред.) будет присутствовать лично. Предварительная дата мероприятия — 29 января», — написал Найем на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.
Напомним, что по состоянию на 22 января ЦИК зарегистрировала 13 кандидатов в президенты.
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