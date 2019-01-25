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Нового управленца «Межигорья» выбрали на непрозрачном и тайном конкурсе

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Нового управленца «Межигорья» выбрали на непрозрачном и тайном конкурсе

Украинские журналисты-расследователи из редакций различных СМИ, объединенных вокруг проекта «ЯнуковичЛикс», выразили обеспокоенность непрозрачностью отбора нового управленца для резиденции «Межигорье». Об этом говорится в заявлении журналистов.

Отмечается, что 25 января Агентство по выявлению, розыску и управлению активами должно объявить победителя в конкурсе на управление резиденцией «Межигорье» — впрочем, журналисты заявили, что конкурс на избрание управляющего таким важным объектом оказался непрозрачным и скрытым от общественности.

«На днях стало известно, что претендентов на управление было всего двое: общественная организация, которая последние пять лет управляет „Межигорьем“, а также коммерческая компания, детали которой АРМА до сих пор держит в секрете», — говорится в публикации.

«Насколько нам известно, ни у одного представителя общественности не было возможности оценить качество предложений участников — несмотря на то, что именно благодаря усилиям общественности парк и резиденции не были варварски разграблены», — сказано в заявлении.

Журналисты сообщают, что в четверг, 24 января, провели многочасовую встречу с Антоном Янчуком — председателем Агентства, на которой сообщили ему о своем беспокойстве относительно непрозрачности процесса. Сообщается, что они, в ответ на его вопрос о вариантах выхода из ситуации, предложили провести публичное обсуждение стратегии управления «Межигорьем» от всех желающих принять участие в конкурсе.

Журналисты добавили, что Янчук пообещал, что «попытается взять во внимание их аргументы».

Отмечается, что еще 11 июня 2018 года, во время встречи с журналистами и активистами, которые управляли «Межигорьем» почти с момента побега охраны бывшего президента Виктора Януковича, Виталий Резник, один из руководителей АРМА, обещал, что процесс выбора нового распорядителя будет прозрачным и с учетом мнения общественности.

По данным журналистов, в 2018 году следователи Генеральной прокуратуры Украины передали «Межигорье» АРМА для поиска управляющего для бывшей резиденции Януковича.

Впоследствии, в ноябре 2018 года, АРМА объявило конкурс на управление активами резиденции. Документы, необходимые для участия в конкурсе, нужно было подать до 12 декабря 2018 года.

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Напомним, что «Межигорье» ранее было резиденцией Виктора Януковича, но после его бегства из страны в феврале 2014 территория стала национальным парком и «музеем коррупции», где ежегодно бывают миллионы украинцев и иностранцев. Сейчас в резиденции проходят экскурсии и общественные мероприятия, снимаются фильмы. Зданиями и зооуголком «Межигорье» занимаются «волонтеры», которые собирают на это средства с посетителей.

Межигорье
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