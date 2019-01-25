Ученые выяснили, как именно охотились неандертальцы

Профессиональные копьеметатели помогли ученым доказать, что древнейшие копья неандертальцев, найденные два десятка лет назад в Германии, могли легко убивать животных средних размеров. Результаты их «полевых испытаний» были представлены в журнале Scientific Reports.

«Появление специализированного оружия — одна из важнейших вех в эволюции человека, о которой мы почти ничего не знаем. Поэтому открытие того, когда мы научились убивать жертв и врагов с большого расстояния, крайне важно для понимания нашей же собственной истории», — заявил Мэтт Поуп (Matt Pope) из университетского колледжа Лондона (Великобритания).

Многочисленные орудия труда и артефакты, найденные на стоянках Homo neanderthalensis в России, в Хорватии, Испании и в Германии, указывают на то, что эти древние люди добывали себе пропитание, охотясь на различных крупных животных.

Большинство антропологов считает, опираясь на большое число повреждений на костях неандертальцев, а также характерные следы копий и рубил на костях их жертв, что «кузены» современного человека предпочитали сражаться в «рукопашном бою», подобно скандинавским берсеркам, используя копья и топоры и отказываясь убивать добычу или врагов издали.

Частично эти представления были связаны и с тем, что руки неандертальцев были менее ловкими, чем у кроманьонцев. Недавно антропологи выяснили, что это было не так — древние аборигены Европы могли создавать «продвинутые орудия труда» и стрелять из лука не хуже, чем наши предки.

Подобные открытия, как отмечает Поуп, заставили его задуматься о предназначении самых древних «орудий убийства», десяти деревянных копий, найденных на одной из неандертальских стоянок в центральной Германии в 1994 году.

Их открытие впервые заставило ученых задуматься о том, насколько продвинутыми были древние люди, а также послужило началом для ожесточенных споров об их происхождении. Дело в том, что эти артефакты были очень похожи по своему устройству и размерам на современные спортивные метательные копья, что не сочеталось с представлениями о том, что неандертальцы добывали пищу в «рукопашном бою».

Поуп и его коллеги изготовили точные копии этих орудий труда, используя те же породы норвежской ели, что и древние люди. Они проверили их на практике, собрав команду из шести молодых профессиональных копьеметателей. Они попросили спортсменов метнуть эти копья с максимально большой силой в специальные мишени, оснащенные датчиками давления и силы удара.

Как показали эти опыты, добровольцы поражали цели, расположенные на расстоянии в 10-20 метров, достаточно часто, несмотря на большую массу копья и его низкое качество по сравнению со спортивными снарядами. В большинстве случаев оно попадало в мишень острым концом, и только в считанных случаях оно переворачивалось во время полета и падало плашмя.

В среднем, попадание подобного копья в тело было бы сопоставимо по силе с ударом бейсбольной биты или пули, выпущенной из малокалиберного пистолета с патроном низкой мощности. Этого, как считают ученые, хватило бы для убийства животного небольших или средних размеров.

Все это, как считает Поуп, говорит о том, что неандертальцы охотились издали, бросая подобные копья или используя прочие метательные орудия труда. Их создание и использование было невозможным без «продвинутых» интеллектуальных способностей, что в очередной раз ставит под сомнение миф о низком уровне интеллекта первых жителей Европы.