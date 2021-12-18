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Неандертальцы выжигали леса в Европе, чтобы охотиться

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Неандертальцы выжигали леса в Европе, чтобы охотиться

Ученые Лейденского университета (Нидерланды) пришли к выводу, что обитавшие в Европе неандертальцы 125 тыс. лет назад вызвали изменение ее ландшафта, сообщает научный портал Phys.org.

«Неандертальцы использовали огонь, чтобы сохранить ландшафт открытым, и, таким образом, оказали большое влияние на их среду обитания», — говорится в сообщении.

Соответствующие доказательства были получены на карьере Ноймарк-Норд по добыче бурого угля близ Галле в Германии, где за последние несколько десятилетий найдены многочисленные следы деятельности неандертальцев.

«Среди прочего, мы нашли останки сотен убитых животных, окруженные многочисленными каменными орудиями и огромным количеством остатков древесного угля», — отмечает профессор археологии Лейденского университета Вил Рубрукс (Wil Roebroeks).

Следы были найдены там, где 125 тыс. лет назад был лесной массив, где обитали лошади, олени, зубры и другие животные, в том числе крупные хищники. Этот смешанный лиственный лес простирался от Нидерландов до Польши. В нескольких местах в этом районе были озера, и по краям некоторых из них были обнаружены следы неандертальцев, сказал Рубрукс.

В тот момент, когда неандертальцы появились там, густой лес уступил место большим открытым пространствам, отчасти из-за пожаров.

«Вопрос, конечно, в том, открылись ли они (пространства — ИФ) из-за прихода гомининов, или гоминины пришли, потому что они были открыты? Тем не менее, мы нашли достаточно доказательств, чтобы заключить, что охотники-собиратели держали эту область открытой по меньшей мере 2 тысячи лет», — отмечает Рубрукс.

Сравнительное исследование, проведенное лейденским палеоботаником профессором Корри Бейкельс, показало, что на аналогичных озерах в этом районе, где бродили те же животные, но нет следов неандертальцев, густая лесная растительность осталась в значительной степени нетронутой.

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Отмечается, что ранее было принята точка зрения, согласно которой люди стали оказывать влияние на ландшафт только после возникновения сельского хозяйства около 10 тыс. лет назад, например, вырубая деревья для создания полей.

«Это также кое-что добавляет к поведенческому спектру ранних охотников-собирателей. Они не были просто „первобытными хиппи“, которые бродили по окрестностям, собирая фрукты и охотясь на животных. Они помогли сформировать ландшафт», — считает Рубрукс.

Предыдущее исследование ученого и его исследовательской группы показало, что знания об огне уже передавались гомининами по меньшей мере 400 тыс. лет назад, отмечается в сообщении.

исследования, неандертальцы
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