Эрдоган заявил, что Турция начнет операцию в Сирии и «не нуждается в разрешениях»

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турции не требуется чье-либо разрешение для проведения операций в Сирии. Он также обещал создать буферную зону на севере Сирии в ближайшие месяцы, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что зона безопасности будет образована в течение нескольких месяцев. Мы так или иначе создадим зону безопасности. От наших союзников мы ожидаем логистической поддержки в этом вопросе», — сказал президент в пятницу во время выступления в Эрзуруме.

Эрдоган также утверждал, что «Турции не нужно чье-либо разрешение на проведение операций на территории Сирии». По его словам, такое право Анкара имеет благодаря подписанному соглашению между Турцией и Сирией в 1998 году в турецком городе Адана.

Президент Турции также исключил возможность участия ООН в создании зоны безопасности на севере Сирии.

«Глядя на множество примеров, мы видим, что ООН в вопросе создания зоны безопасности не способна сделать что-либо. Турция является единственной силой, которая на это способна», — утверждает турецкий лидер в пятницу, выступая в городе Эрзурум. Трансляцию его выступления вел телеканал NTV.