Эрдоган проведет переговоры с мировыми лидерами

Президент Турции Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с лидерами ряда государств. Об этом сообщил в пятницу руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
«В ходе переговоров с Путиным оба лидера договорились провести двустороннюю встречу в самое ближайшее время. Наш президент планирует провести переговоры с Трампом, Макроном, Меркель и Джонсоном», — приводит слова Алтуна телеканал NTV.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты РФ и Турции провели телефонные переговоры, в ходе которых была «подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии». В Кремле не исключили, что встреча Путина и Эрдогана может состояться в ближайшее время.
Напомним, что накануне, 27 февраля, стало известно о гибели в Идлибе около 30 турецких военных.
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