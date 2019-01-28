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Японцы не поддерживают идею мира с Россией без возврата островов

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Японцы не поддерживают идею мира с Россией без возврата островов

46% японцев выступили против подписания мирного договора с Россией до решения вопроса с Курильскими островами. Об этом сообщает газета Nikkei, проводившая опрос с 25 по 27 января.

Издание добавляет, что еще 42% японцев выступили за подписание договора без островов. При этом 10% выступили за то, чтобы не предъявлять России требования передачи островов. Газета отмечает, что в ноябре 2018 года 43% японцев выступали за подписание договора без решения вопроса по Курилам, а 45% были против.

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Отметим, что согласно последнему российскому опросу, 77% россиян выступают против передачи южных островов Курильской гряды Японии. 29% опрошенных заявили, что вопрос с островами решен, и они принадлежат России. При этом 10% добавили, что советская армия отвоевала Курилы. Только 14% респондентов выступили за передачу островов Японии.

Япония, Курильские острова
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