Японский премьер заявил о суверенитете Японии над южными Курилами

Японская сторона считает предметом переговоров с РФ всю южную часть Курильских островов, при этом на эти территории, по мнению Токио, распространяется суверенитет Японии. С таким утверждением выступил в среду премьер-министр страны Ёсихидэ Суга в ходе дебатов в парламенте.
«Северные территории (так в Японии называют южную часть Курил — Ред.) — это острова, на которые распространяется наш суверенитет. Кроме того, предметом переговоров с Россией о мирном договоре является определение принадлежности всех четырех северных островов. Это последовательная позиция нашего правительства», — сказал он.
При этом Суга отметил, что Япония намерена продолжать развивать совместную с РФ хозяйственную деятельность на южной части Курил. Он подчеркнул, что такая деятельность не должна ущемлять юридические позиции обеих сторон.
Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курильских островов. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.
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