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СМИ опубликовали документы о планах СССР передать Японии часть Курил

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СМИ опубликовали документы о планах СССР передать Японии часть Курил

Советский Союз из-за Китая был готов передать Японии два из четырех островов, на которые претендует Токио, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на рассекреченные документы, попавшие в его распоряжение.

Как утверждает агентство, Москва хотела добиться подписания мирного договора с Токио из-за улучшения отношений Японии и КНР, ради чего была готова передать Хабомаи и Шикотан. В то же время СССР занимал твердую позицию не принимать претензии Токио на крупные острова Кунашир и Итуруп.

Сообщается, что на заседании Политбюро ЦК КПСС 3 августа 1972 года составили проект мирного договора, согласно которому СССР был готов передать Японии Шикотан и Хабомаи, требуя от Токио и дислоцированных в стране войск США гарантий ненападения. Кроме того, проект документа запрещал сторонам угрожать друг другу применением оружия, а также предоставлять другим странам свою территорию для военных действий против любой из них. Помимо этого, требовалось, чтобы Япония демилитаризовала острова после передачи, и в будущем обе стороны не выдвигали новых территориальных претензий друг другу.

Однако, добавляет агентство, позиция советского руководства изменилась, когда стало известно, что Токио настаивает на передаче все четырех островов, и проект мирного договора не был представлен во время визита премьер-министра Японии Какуэя Танаки в Москву в октябре 1973 года.

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Москва и Токио после Второй мировой войны так и не заключили мирный договор. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил. Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны.

В 1956-м Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, но последующие переговоры так ни к чему и не привели.

Япония, СССР, Курильские острова
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