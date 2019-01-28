В полиции признали, что никаких претензий к Лавре по поводу якобы исчезнувших икон у них нет

Национальная полиция не открывала уголовных производств из-за недостачи культурных ценностей в Киево-Печерской лавре, Министерство культуры также не информировало правоохранителей о любой недостаче. Об этом сообщили в главном следственном управлении Национальной полиции в ответ на информационный запрос «Украинской правды».

«Согласно информации следственного управления ГУ Нацполиции в Киеве ... и Единого реестра досудебных расследований, уголовные производства по указанному в запросе факту (исчезновение культурных ценностей из Лавры, о котором сообщал Минкульт — Ред.) за следственными подразделениями ГУНП в Киеве не значатся», — отметили в ведомстве.

Также правоохранители сообщили, что не получали обращения от Минкульта о нехватке культурных ценностей, которые находятся в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике.

Напомним, в ноябре 2018 года Министерство культуры начало проверку наличия мощей в ближних и дальних пещерах Печерской лавры. 8 января министр культуры Евгений Нищук рассказал, что инвентаризация в Киево-Печерской лавре обнаружила пропажу нескольких ценных икон.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что не видел икон, об исчезновении которых заявили в Министерстве культуры и считает, что подобные заявления делаются, чтобы заставить их перейти в Православную церковь Украины.