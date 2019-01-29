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«Аграрная сверхдержава»: Порошенко назвал стратегические приоритеты украинской экономики

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«Аграрная сверхдержава»: Порошенко назвал стратегические приоритеты украинской экономики

Президент Украины Петр Порошенко назвал 5 стратегических приоритетных секторов экономики, которые могут привлекать миллиардные инвестиции и создавать сотни тысяч рабочих мест, сообщает Интерфакс-Украина.

«Ответственная экономическая стратегия диктует нам необходимость четко определить приоритеты и сделать акцент на тех секторах экономики, где мы можем выйти на лидерские позиции. Они станут точками прорыва, которые подтолкнут нас вперед. Они принесут средства для того, чтобы обеспечить ощутимое повышение уровня жизни людей», — сказал Порошенко на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» во вторник в Киеве.

По словам президента, к таким приоритетам относятся агропромышленный комплекс, IT-сфера, машиностроение, инфраструктура и логистика, а также туризм.

«Население мира растет ежегодно в среднем на 80-85 млн, и... к 2024 году превысит 8 млрд, и все хотят есть. Очевидно, тут огромная ниша для Украины как глобального аграрного лидера», — сказал Порошенко.

Он напомнил, что за последние 5 лет Украина вышла на первые места в мире по многим видам сельскохозяйственной продукции, «но мы должны понимать, что настоящее лидерство возможно лишь при условии, когда экспорт переработанной продукции будет значительно превышать экспорт сырья».

Также президент подчеркнул, что IT-сектор сможет помочь Украине увеличить часть среднего креативного класса и обеспечить рабочие места с высоким уровнем дохода. По его мнению, это важно для стабильности экономики и демократии и в целом для страны.

«Но чтобы стать настоящим лидером в этом секторе мало предоставлять услуги и сидеть на аутсорсинге, надо переходить к реальному вкладу в отечественную экономику. И благодаря этому в Украину придет так называемая „четвертая промышленная революция“», — сказал Порошенко, отметив, что необходимо делать ставку на высокотехнологические отрасли.

Он отметил, что традиционно в Украине сильными были и авиастроительство, и космическая отрасль, судостроение и военно-промышленный комплекс.

«Преобразование Украины в транспортно-логистический хаб Европы требует модернизации транспортной инфраструктуры. Украина уже вошла в 20-ку стран по количеству новых авиационных линий», — рассказал Порошенко.

Президент отметил, что Украина очень привлекательна с точки зрения туризма и это направление надо развивать. «Мы можем перейти и войти в „десятку“ самых популярных культурно-туристических направлений в Европе. Туризм — это колоссальный рынок для малого и среднего бизнеса», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что перечисленные стратегические приоритеты дадут мощный толчок экономике Украины.

«Под них можно привлечь миллиарды долларов инвестиций. Их реализация создаст десятки тысяч малых предприятий, сотни тысяч рабочих мест с достойной оплатой и снизит, точно снизит, уровень рабочей эмиграции украинцев. Более того, возвратит украинцев домой», — сказал Порошенко.

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Президент отметил, что эти приоритеты дадут перспективу городу и селу, и каждой громаде, помогут наполнить государственный и местные бюджеты, дадут возможность повышать зарплаты бюджетникам, пенсии, социальные выплаты.

Петр Порошенко, экономика
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