Зеленский заявил о стабилизации ситуации в экономике

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на торжественном заседании 7-ой сессии в Верховной Раде, заявил о стабилизации украинской экономики и перевыполнении поступлений в бюджет в январе на 7 млрд. грн.
Глава государства поблагодарил граждан и представителей бизнеса, которые «были едиными на фоне присутствующего информационного поля о возможной войне с РФ и не подверглись вирусу паники».
«Наша экономика стабилизируется, в финансовой системе все под контролем, поступления в бюджет в январе перевыполнены на 7 млрд., гривна чувствует себя лучше, вчера укрепилась на 30 копеек, постепенно возвращаемся к стабильному и запланированному курсу», — заявил Зеленский.
По его словам, почти неделю на международных финансовых рынках есть положительная динамика в отношении наших облигаций. «Их котировки возвращаются на свой прежний уровень, так что финансовый мир оценивает будущее с оптимизмом», — сказал он.
Кроме того, на рекордном уровне, как отметил Зеленский, остаются золотовалютные резервы.
«Это защищает от резких колебаний и укрепляет экономический иммунитет. Так же, как и сигналы о готовности финансовой поддержки Украины, которые мы слышим от наших партнеров и за которые я благодарю Евросоюз, США, Канаду и всех, кто вскоре будет готов объявить подобные решения», — отметил глава государства.
Также, по словам Зеленского, в Украине достаточно запасов газа и угля.
«Впервые в истории Украина использует весь потенциал атомной энергетики — впервые за 30 лет работают все атомные блоки наших АЭС», — резюмировал глава государства.
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