Зеленский заявил о стабилизации ситуации в экономике

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на торжественном заседании 7-ой сессии в Верховной Раде, заявил о стабилизации украинской экономики и перевыполнении поступлений в бюджет в январе на 7 млрд. грн.

Глава государства поблагодарил граждан и представителей бизнеса, которые «были едиными на фоне присутствующего информационного поля о возможной войне с РФ и не подверглись вирусу паники».

«Наша экономика стабилизируется, в финансовой системе все под контролем, поступления в бюджет в январе перевыполнены на 7 млрд., гривна чувствует себя лучше, вчера укрепилась на 30 копеек, постепенно возвращаемся к стабильному и запланированному курсу», — заявил Зеленский.

По его словам, почти неделю на международных финансовых рынках есть положительная динамика в отношении наших облигаций. «Их котировки возвращаются на свой прежний уровень, так что финансовый мир оценивает будущее с оптимизмом», — сказал он.

Кроме того, на рекордном уровне, как отметил Зеленский, остаются золотовалютные резервы.

«Это защищает от резких колебаний и укрепляет экономический иммунитет. Так же, как и сигналы о готовности финансовой поддержки Украины, которые мы слышим от наших партнеров и за которые я благодарю Евросоюз, США, Канаду и всех, кто вскоре будет готов объявить подобные решения», — отметил глава государства.

Также, по словам Зеленского, в Украине достаточно запасов газа и угля.

«Впервые в истории Украина использует весь потенциал атомной энергетики — впервые за 30 лет работают все атомные блоки наших АЭС», — резюмировал глава государства.