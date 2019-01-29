«Временный президент» Венесуэлы Гуайдо намерен назначить послов в ряде стран

Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, возложивший на себя исполнение полномочий президента Венесуэлы, намерен назначить дипломатических представителей в целом ряде стран, среди них США, Канада, Аргентина, Колумбия, «Группа Лимы», говорится в его Twitter.
«Я официально прошу Национальную ассамблею разрешить назначение легитимных дипломатических представителей народа Венесуэлы в США, Аргентине, Колумбии, Панаме, Коста-Рике, Эквадоре, Чили, Гондурасе, Канаде и при «Группе Лимы», — говорится в заявлении Гуаидо.
Накануне Соединенные Штаты приняли назначение временно поверенным в делах правительства Венесуэлы в США Карлоса Альфредо Веккьо, которого предложил Гуайдо.
Напомним, что 21 января в Венесуэле начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.
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