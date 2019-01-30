Андрей Герус оправдывает популизм Тимошенко, – политолог

Политолог Кирилл Сазонов высмеял попытки экс-члена НКРЭКУ Андрея Геруса увязать повышение цены на газ с интересами олигархов. По мнению политолога, смена позиции Геруса может быть связана с его сближением с Юлией Тимошенко, пишут Экономические Новости.

«Так, „Роттердам+“ Герусу уже, похоже, надоел. И теперь он решил найти зраду в цене на газ. И не просто зраду, а зраду-зрадную! Тарифы на газ, оказывается, подняли в интересах олигархов!!! Ну что сказать? Наверное, Коломойский с Пинчуком с довольствия сняли („Роттердам+“ в небытие с этого года уходит), и вот главный апостол энергетической зрады нашел новый приют. В лице аналогичной энергетической изобличительницы — Юлии Владимировны», — написал Сазонов на своей странице в Facebook.

Задачей Геруса может стать публичное обоснование популистских инициатив Тимошенко по снижению цены газа.

«Только ЮВТ тарифные проблемы промышленных потребителей электроэнергии ни разу не волнуют. Ее интересуют проблемы плебса. А плебс хочет дешевой колбасы, газа и тепла. Но как вешать лапшу на уши, когда ты сама подписывала кабальные договора с „Газпромом“? И как быть с МВФ который в случае реализации подобных а-ля мадуровских инициатив прекратит сотрудничество с Украиной? Конечно же в этом нелегком деле поможет энергетический вундеркинд Адрей Герус! Он же смог задолбать всех „Роттердамом+“ так, что о нем даже бабушки на лавочках узнали. Как будто эта формула для них имеет значение (на самом деле не имеет, на тарифы для населения формула не распространяется), а не для Коломойского, Пинчука и Бабакова, как совладельцев энергоемкого ферросплавного бизнеса», — подчеркнул политолог.

Как сообщалось, программа Международного валютного фонда Stand By предусматривает два обязательных условия для Украины: сохранение бюджетного дефицита на уровне 2,3% ВВП, а также повышение цен на газ до рыночного уровня. Экс-член НКРЭКУ и глава Ассоциации потребителей энергетики Андрей Герус известен как последовательный критик формулы «Роттердам+», влияющей на тарифы для промышленных потребителей электроэнергии.