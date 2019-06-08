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Герус пытается сбить рынок электроэнергии в интересах Коломойского, - Сазонов

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Герус пытается сбить рынок электроэнергии в интересах Коломойского, - Сазонов

Представитель президента в правительстве Андрей Герус пытается добиться переноса запуска рынка электроэнергии, лоббируя интересы Игоря Коломойского. Об этом написал политолог Кирилл Сазонов в Facebook.

«Представитель Зеленского в правительстве Андрей Герус против. Он против нового рынка в принципе и писал об этом неоднократно. Он вообще против всего, что не способствует снижению тарифов для промышленных потребителей. Даже выступал против приоритета включения энергоблоков ТЭС, работающих на украинском угле марки Г, относительно энергоблоков использующих российский антрацит. Целые опусы публиковал о том, как увеличение доли украинского угля приведет к „монополизму“, росту тарифов и прочим катастрофам. Но у него, как главы Ассоциации потребителей энергетики работа такая была. Ничего личного, просто бизнес», — написал Сазонов.

По мнению политолога, близкому к президенту бизнесмену Игорю Коломойскому запуск рынка электроэнергии угрожает не только потерей возможности влиять на тарифы на электроэнергию для своих ферросплавных заводов. В условиях свободного рынка олигарх не сможет использовать тарифы для давления на крупный бизнес в своих интересах.

«Коломойский, как крупнейший потребитель этой самой энергетики, тоже против (рынка). И дело не только в тарифах для ферросплавных заводах, на которые в новом рынке повлиять никак не получится... Не меньшее, а может и большее значение консервация существующей директивной модели энергорынка для Коломойского имеет по другой причине. В ситуации, когда государство диктует и производителям, и покупателям электроэнергии ее цену, он получает мощнейший рычаг влияния на крупный бизнес. А если вспомнить рейдерское прошлое группы Приват, то, можно сказать, — инструмент передела целых рынков», — полагает Сазонов.

Политолог считает, что игры с ценой на электричество для бизнеса позволят Коломойскому загонять предпринимателей в убытки и заставлять продавать свой бизнес.

«Это для среднестатистической семьи ежемесячный счет за электроэнергию составляет несколько сот гривен. Для какого-нибудь промышленного гиганта он равен сотням миллионов. Играя с ценой на электроэнергию (равно как и с тарифами на ж/д перевозки, возвратом НДС и прочими государственными зависимостями) можно любого загнать в убытки. И ...предложить продать по сходной цене. Тем более что с кэшем у Коломойского проблем быть не должно — мы же помним, сколько миллиардов рефинанса Приватбанка было выведено в оффшоры», — подчеркивает Сазонов.

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Политолог отмечает, что новый рынок внедряет цивилизованные правила игры в сфере энергетики и страхует бизнес от рейдерских угроз: «Новый рынок от этой рейдерской угрозы страхует — государство отодвигается от тарифообразования на электроэнергию, и цена на электроэнергию формируется как в Европе — на свободном рынке. И рыночной властью там обладают не только производители, но и потребители, что в итоге должно обеспечить баланс интересов».

Напомним, новый рынок электроэнергии должен быть введен 1 июля 2019 года. Представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что запуск рынка нужно отложить.

Игорь Коломойский, Андрей Герус, энергорынок, Кирилл Сазонов
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