Американец самостоятельно отредактировал треть англоязычной «Википедии»

35-летний житель американского штата Вирджиния Стивен Пруитт оказался настоящим интернет-героем — за 13 лет он внес около трех миллионов правок в статьи англоязычной «Википедии», а также сам написал почти 35 тысяч статей для всемирной онлайн-энциклопедии, сообщает CBS.
Пруитт говорит, что его мать — выходец из Советского Союза, поэтому он с детства усвоил, что надо помогать людям и по возможности делиться с ними благами, в том числе, информацией.
35-летний мужчина живет с родителями в родной Вирджинии, где он вырос, окончил колледж и в настоящий момент работает с документацией и архивами таможенной службы США.
Начиная с 2006 года Пруитт каждый день около трех часов тратит на редактирование «Википедии». Журналисты подсчитали, что он внес хотя бы одну правку как минимум в треть всех статей в англоязычном разделе онлайн-энциклопедии. Таким образом американец стал рекордсменом по количеству внесенных правок — человек, занимающий второе место по этому показателю, отстает от жителя Вирджинии на 900 тысяч правок.
Пользователи интернет-форума Reddit решили прославить прежде анонимного героя «Википедии» и даже собрать ему денег, так как все эти годы Пруитт самоотверженно трудился бесплатно.
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