МИД Украины займется переписыванием Википедии

Министерство иностранных дел Украины и ОО «Викимедиа Украина» начинают сотрудничество и планируют запустить совместные проекты, чтобы привлечь как можно больше людей к наполнению Википедии информацией об Украине и противодействовать дезинформации.

«Защита правды и противодействие дезинформации является стратегическим приоритетом внешней политики Украины. Вместе с партнерами мы начинаем борьбу с дезинформацией в важном сегменте — крупнейшей в мире энциклопедии. Статьи из Википедии ежедневно становятся источником информации для миллионов людей по всему миру. Поэтому очень важно, чтобы информация об Украине в этой энциклопедии была максимально объективной и достоверной », - цитирует слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы пресс-служба МИД Украины в среду.

Отмечается, что речь идет как об украиноязычном сегменте, так и о других языках.

Первым этапом сотрудничества станет запуск онлайн марафона «Месяц украинской дипломатии». В течение месяца авторы украиноязычной Википедии будут заполнять пробелы и исправлять неточности на темы российской агрессии, интеграции Украины в Евросоюз и НАТО, отношений с другими странами, деятельности Украины в международных организациях, а также публичной дипломатии. Марафон начнется в мае, пояснили в МИД.

Подчеркивается, что к кампании присоединится команда МИД Украины. В частности, дипломатические учреждения Украины за рубежом опубликуют на своих ресурсах справки и документы о дипломатических отношениях с конкретными странами, информацию о политиках и общественных деятелях, важных датах, событиях и локациях — их потом можно будет использовать в качестве источников для статей Википедии.

Украинские дипломаты также присоединятся к организации наполнения Википедии на языках их страны пребывания, чтобы повысить узнаваемость Украины, ее истории и современности среди мирового сообщества и наполнить статьи украинской тематики беспристрастными фактами. Это будет продолжением кампании МИД «CorrectUA». Ранее эта инициатива министерства была посвящена корректировке написания украинских названий городов — KyivNotKiev, Odesa, Lviv и т.д.