Ученые объяснили Трампу, как снегопады связаны с глобальным потеплением

Ученые из государственного учреждения по климату в США разместили в Twitter объяснение для «чайников», почему снегопады не противоречат глобальному потеплению. Соцсети восприняли это как косвенную критику президента США Дональда Трампа.

Сильные морозы обрушились в среду на значительную часть территории США, один из крупнейших американских городов Чикаго побил рекорд за всю историю наблюдений — минус 33 градуса по Цельсию. Трамп, как только метеорологи предупредили о надвигающихся морозах и снегопадах, в очередной раз задался вопросом в Twitter, куда же делось глобальное потепление.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) разместило в среду в Twitter картинку, на которой изображен чайник, символизирующий нагревающийся океан. Пар, идущий из чайника, — это дополнительная влажность, которая затем превращается на территории США в снежные штормы, поясняется на картинке.

«Зимние штормы не доказывают, что глобального потепления не происходит», — гласит подпись.