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Государство получило с владельцев «евроблях» уже более 4 миллиардов гривен

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Государство получило с владельцев «евроблях» уже более 4 миллиардов гривен

За таможенное оформление автомобилей с иностранной регистрацией граждане уже заплатили более 4,1 миллиарда гривень, количество оформленных с 25 ноября 2018 года по 31 января 2019 транспортных средств составляет более 65 тысяч. Об этом говорится в сообщении ГФС.

Наиболее активно граждане оформляют транспортные средства в городе Киеве — почти 10,8 тыс. автомобилей, Волынской области — 8,7 тыс., и Черновицкой — более 6 тыс.

Только за сутки 31 января граждане оформили почти 3,4 тыс. автомобилей, за которые уплачено почти 212 млн грн. платежей.

Из общего количества растаможенных авто почти 55 тыс. — это те, которые находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили 467 млн грн (8500 за каждое авто), что освободило их от административной ответственности.

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Напомним, льготный период, в течение которого можно оплатить вдвое меньше акцизный налог, подходит к концу 22 февраля, а 24 мая истекает так называемый переходный период, в течение которого «бляхеры» могут свободно передвигаться на еврономерах.

ГФС, евробляхи
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