Власть начала массовые атаки на оппозиционного кандидата

В пятницу, 1 февраля 2019, группа радикально настроенных молодчиков в камуфляже и балаклавах попытались сорвать встречу кандидата в Президенты от «ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА — Партии Мира и развития» Александра Вилкула с жителями поселка Мангуш Донецкой области, сообщают Вести.

Однако, Вилкул вместе со сторонниками и правоохранителям защитил людей от нападавших и провёл встречу с людьми на улице. Таким образом, несмотря на все препятствия, чинимые кандидату в Президенты, все его встречи с избирателями состоялись.

Кандидат в Президенты так прокомментировал произошедшее: «Радикалы захватили здание и аргумент у них один: нас больше, и мы вас не пустим. Их там действительно много, но существенно меньше, чем количество жителей Мангуша, которые пришли на встречу... Я очень благодарен всем людям, которые пришли со мной на встречу. Никто не разошелся, несмотря на такую минусовую погоду, и мы провели встречу на улице. И я ответил на все вопросы. Я благодарен такой огромной поддержке людей, которую я здесь почувствовал. И на самом деле, победа будет за нами». Присутствующие во время захвата стражи порядка бездействовали, не сделав абсолютно ничего для защиты людей от произвола бандитов.

Уже через несколько часов в Бердянске радикалы проникли в ДК «Софит», где планировалась встреча Вилкула с жителями города.

Боевики начали устраивать беспорядки, блокировали двери, поломав одну из них. Пренебрегая предупреждениями полиции, боевики продолжили бесчинства. Они полностью заблокировали входы в ДК, где собрался полный зал горожан.

По словам очевидцев, среди нападавших большая часть подростки и молодежь 18-20 лет, много нетрезвых и ведущих себя неадекватно.

Пришедшие на встречу бердянцы возмущены происходящим. В Бердянске неделю нет воды, и люди отчаялись дождаться помощи от местной власти. Со своими проблемами они шли на встречу к народному депутату, а попали на акцию беспредела от радикалов. На данный момент в ДК работает полиция.