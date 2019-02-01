«Антонов» назвал причины, мешающие выпустить вторую «Мрию»

Для завершения работы над вторым Ан-225 «Мрия», самым большим самолетом в мире, нужно 300-400 миллионов долларов, а также найти производителя шасси. Об этом рассказал конструктор предприятия «Антонов» Николай Калашников, передает Liga.net.

«Цифра с каждым годом меняется. Не только из-за инфляции гривни, но и того же доллара. Я не владею всей информацией, а только той, которая через меня проходила. От 300 до 400 (млн долларов), в этом диапазоне», — сказал он.

По словам конструктора, хвостовая часть самолета-гиганта готова, но шасси «Антонов» не в состоянии сделать самостоятельно, не могут его сделать и на заводе Южмаш в Днепре.

Директор «Антонова» Михаил Харченко добавил, что спрос на перевозки специфических грузов на мировом рынке не очень большой, но самолет экономически себя оправдывает. Стоимость одного полета, по словам Харченко, составляет 1 миллион долларов. «Мрия» выполняет 20-30 полетов в год.

Ан-225 «Мрия» — самый крупный и мощнейший в мире транспортный самолет, созданный киевским Конструкторским бюро имени Антонова в конце 80-х годов прошлого века.