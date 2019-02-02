Военные Венесуэлы начали переходить на сторону Гуайдо

Генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. Об этом он сообщил в видообращении в Твиттер.

«Сегодня с гордостью патриота и демократа я сообщаю, что признаю депутата Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла и в соответствии с этим объявляю о готовности исполнять его приказы», — заявил генерал в видеообращении.

Янес Родригес также назвал власть действующего президента страны Николаса Мадуро «диктаторской» и заверил, что 90% личного состава вооруженных сил не поддерживают главу государства. «Моих товарищей по оружию я прошу не поворачиваться спиной к народу Венесуэлы, не подавлять его», — добавил генерал. Его обращение было обнародовано за несколько часов до начала в южноамериканской стране манифестаций, созванных как противниками, так и сторонниками правительства.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы за исключением Мексики, Организация американских государств, ряд других государств.