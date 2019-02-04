Украина не примет участие в зимней Универсиаде в России

Сборная Украины не будет выступать на зимней Универсиаде в российском Красноярске, которая пройдет с 2 по 12 марта этого года. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул.

«Спортсмены Украины не приедут в Красноярск», — заявил он.

На Универсиаде в Красноярске спортсмены разыграют 76 комплектов наград. На прошлогодней Универсиаде, которая прошла в Казахстане, украинцы заняли десятое место, завоевав девять медалей — две золотые, три серебряные и четыре бронзовые.