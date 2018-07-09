В Киеве оштрафовали предпринимателя за продажу российских книг

За незаконную реализацию издательской продукции из РФ в Киеве оштрафован предприниматель. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомтелерадио.
Там отмечают, что во время проведения в Киеве мероприятий по выявлению и пресечению незаконной реализации книжной продукции, завезенной из Российской Федерации без разрешительных документов, административно-хозяйственные санкции применены к субъекту хозяйствования ФЛП Корякину Алексею Юрьевичу.
Книги, которые распространялась без разрешительных документов, изъяты, а на предпринимателя наложен административно-хозяйственный штраф в размере 37 тыс. 230 грн. В случае повторного нарушения сумма штрафа составит уже 186 тыс. 150 грн.
По состоянию на 9 июля уполномоченными должностными лицами Госкомтелерадио составлено 10 протоколов о наложении административно-хозяйственных штрафов. Общая сумма штрафных санкций составляет 372 300 грн. Незаконно ввезенная издательская продукцию изъята.
В ведомстве напомнили, что 1 января 2017 вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания», согласно которому издательская продукция из России или с оккупированных территорий может быть ввезена на на таможенную территорию Украины только при условии наличия соответствующего разрешения. Исключение — ввоз издательской продукции гражданами в ручной клади или сопровождаемом багаже общим количеством не более 10 экземпляров.
Издательская продукция, ввезенная в Украину после 1 января 2017 года в Украине без соответствующего разрешения, изымается из торговой сети. На субъектов хозяйствования, которые нарушают закон, накладывается административно-хозяйственный штраф.
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