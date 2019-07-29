В Иране официально разрешили майнинг криптовалют

Правительство Ирана одобрило закон, который разрешает майнинг криптовалют. В соответствии с документом майнинг признается промышленным производством, а потому каждый желающий заняться им должен получить лицензию от Министерства промышленности, рудников и торговли, сообщает агентство Mehr.
Помимо этого, майнинг будет облагаться налогом. На льготы могут рассчитывать те, кто будет продавать криптовалюты за рубеж и передавать часть выручки государству.
При этом в сообщении указывается, что правительство не дает никаких гарантий тем, кто будет заниматься майнингом. Помимо этого желающих получить лицензию предупредили, что криптовалюты по-прежнему нельзя использовать во внутренних расчетах.
Mehr указывает, что решение иранского правительства рассматривается как одна из мер для снижения негативного эффекта от жестких американских санкций. Тем более, что в условиях дешевой электроэнергии майнинг в Иране не настолько затратен как в некоторых других странах. Однако уже есть предположения, что для желающих официально заниматься майнингом тариф будет увеличен в 3,5 раза.
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