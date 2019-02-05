В Украине ухудшился уровень свобод, - Freedom House

Украина остается среди частично свободных стран. Об этом говорится в новом отчете международной правозащитной организации Freedom House под названием Freedom in the world 2019 (Свобода в мире в 2019 году), опубликованный во вторник, 5 февраля.

В отчете также говорится о том, что аннексированный Крым получил статус несвободной территории. Сообщается также, что уровень свобод в Украине несколько ухудшился.

Всего вместе с Украиной в группе частично свободных стран находятся 59 других государств и пять территорий.

«Несвободных» стран, среди которых и Россия, всего 50, а также восемь территорий. «Свободных» стран и территорий вместе 87. Всего в отчете проанализировали 209 стран и территорий.

В общем, с 2005 по 2018 год количество «несвободных» стран выросло на 26%, в то время как доля «свободных» упала на 44%. Упадок демократии авторы связывают среди прочего с изменением в балансе сил на глобальном уровне — растет влияние таких недемократических стран, как Китай.

Глобальное снижение уровней политических и гражданских свобод наблюдается уже тринадцатый год подряд — начиная с 2005 года, говорится в отчете Freedom House.