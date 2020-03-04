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Freedom House заметил улучшение ситуации со свободой в Украине

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Freedom House заметил улучшение ситуации со свободой в Украине

Прошлогодний показатель Украины в рейтинге «Свобода в мире» улучшился на несколько пунктов по сравнению с 2018 годом.

В то же время эти данные не отражают условия, сложившиеся в оккупированных Россией Крыму и Восточном Донбассе, говорится в отчете правозащитной организации Freedom House.

Как отмечается, Украина осталась в категории «частично свободных» стран. Ее показатель в баллах по сравнению с отчетом за 2018 год несколько улучшился. Теперь она имеет 62 балла из возможных 100 (худший возможный показатель — 0), что на два пункта больше, чем за предыдущий период.

«После отстранения от власти президента Виктора Януковича под влиянием массовых протестов в 2014 году Украина начала ряд положительных реформ. Впрочем, коррупция остается эндемической, а инициативы, направленные на ее преодоление, реализуются только частично», — говорится в отчете.

Как отмечают правозащитники, в Украине часто происходят нападения на журналистов, общественных активистов и представителей меньшинств. При этом работники полиции часто реагируют на такие нарушения не соответствующим образом.

Россия продолжает оккупацию автономного украинского региона Крым, в который она вторглась после отстранения от власти Януковича, а также военную поддержку вооруженных сепаратистских формирований на Восточном Донбассе.

Правозащитники оценили «Политические права» в Украине в 27 пунктов из 40, а «гражданскую свободу» — в 35 из 60.

Главными событиями 2019 года в Украине правозащитники назвали президентские и парламентские выборы, которые в целом были признаны «соревновательными и честными». Также в Freedom House отметили начало работы нового правительства над долгожданными реформами. Еще одним важным событием, по мнению экспертов является начало работы нового Высшего антикоррупционного суда, хотя никаких приговоров до конца года он не вынес.

Отчет по оккупированном Крыму и Восточном Донбасса Freedom House опубликовал отдельно от общего об Украине. Правозащитники определили эти территории, как «не свободные».

Крым получил только 8 баллов из 100. «Политические права» там эксперты оценили в 2 из 40 баллов, а «гражданскую свободу» — в 10 из 60.

«Оккупационные власти жестко ограничивают политические и гражданские права, сделали невозможной профессиональную деятельность независимых СМИ и применяют антитеррористические статьи, а также другие нормы законодательства для борьбы с оппозиционными проявлениями», — говорится в отчете.

Значительное количество украинцев было депортировано или иным образом вынуждено покинуть территорию Крыма. Крымские татары, коренное население, многие из которых открыто выступают против российской оккупации, подвергаются жестким репрессиям со стороны властей.

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Ситуация на Восточном Донбассе, по мнению правозащитников, еще хуже. Территория получила 5 из 100 возможных баллов. За «политические права» регион получил 1 балл, за «гражданскую свободу» — 6.

Как отмечается, местная власть находится в руках так называемых Донецкой и Луганской народных республик («ДНР» и «ЛНР», соответственно), которые провозгласили свою независимость, но не были признаны ни одной страной мира, в том числе Россией.

Обе республики полностью зависят от Москвы в финансовом отношении и в контексте поставок боевиков и оружия, а их лидеры открыто выступают за присоединение к Российской Федерации. Политическая деятельность на этих территориях жестко контролируется силами безопасности, не оставляя места для полноценной оппозиции.

Местные СМИ также находятся под жесткими ограничениями, а пользователи социальных сетей подвергаются арестам за свои критические посты. Верховенство права и гражданские свободы вообще не соблюдаются.

В общей сложности, из проанализированных 195 стран и 15 территорий «свободных» было 83 страны и 1 территория, «частично свободных» — 63 страны и 4 территории и «не свободных» — 49 стран и 10 территорий.

Freedom House, свобода
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