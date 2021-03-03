Глобальный уровень свободы в мире падает 15 лет подряд

Спад глобального уровня свободы продолжается 15-й год подряд, причем тенденции сворачивания свободы проявились не только в авторитарных странах, но и в крупнейших демократиях.

Об этом говорится в ежегодном отчете «Свобода в мире-2021» правозащитной организации Freedom House, сообщает организация в Фейсбуке.

«Спад глобального уровня свободы продолжается 15-й год подряд. Вследствие перехода Индии к числу „частично свободных“ стран, на „свободные“ страны теперь приходится менее пятой части населения мира. Более того, тенденции сворачивания свободы проявились не только в авторитарных странах наподобие России, Китая или Беларуси, но и в крупнейших демократиях, таких как США и Бразилия», — говорится в сообщении.

Как отмечается, сосредоточенность демократических государств на внутренних проблемах позволила автократичным государствам существенно усилить свое влияние. Китай, к примеру, продолжил свое наступление на гражданские свободы в Гонконге параллельно с распространением дезинформации и усилением своей роли на международной арене, а Россия оказала поддержку режиму Лукашенко на фоне жестокого подавления массовых протестов в Беларуси.

Согласно отчету, авторитарные режимы использовали пандемию COVID-19 для консолидации власти и ограничения критики в свой адрес, а карантинные ограничения по всему миру зачастую были чрезмерными и сопровождались жестокостью органов безопасности.

В отчете отдельно проанализирована ситуация в Украине, а также в оккупированных Крыму и на восточном Донбассе.

Так, Украина сохранила статус «частично свободной» страны, ее показатели составляют 60 баллов из 100. «Этому способствовало препятствование в расследовании коррупционных преступлений, вмешательство руководства Офиса генерального прокурора в расследование действий чиновников и отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение решением КСУ», — говорится в сообщении.

В отчете говорится также, что реформы в Украине застопорились на фоне COVID-19 и политической коррупции, что усугубляется слабым состоянием верховенства права. Безнаказанность за преступления против журналистов, активистов и представителей меньшинств также остается серьезной проблемой.

«Оккупированная часть восточного Донбасса остается одной из наименее свободных территорий в мире по рейтингу свободы 4/100. Это обусловлено отсутствием верховенства права и гражданских свобод, свободы слова и контролем сепаратистской де-факто власти и России над почти всеми сферами жизни», — констатируют в Freedom House.

Там также отмечают, что в прошлом году состояние свобод в оккупированном восточном Донбассе ухудшилось сильнее на фоне пандемии, «ведь чрезмерные ограничения на въезд и выезд с оккупированных территорий вводились выборочно и не учитывали потребности местного населения».

В Крыму, который тоже определен как «несвободная» территория с рейтингом 7/100, ситуация остается неутешительной: оккупационная власть жестко ограничивает политические и гражданские права, уничтожила независимые медиа и применяет антитеррористическое законодательство против оппонентов режима.

Согласно отчету, оккупационные власти также продолжают притеснять украинскую и крымскотатарскую общины, искусственно изменяя этнический состав населения в пользу россиян. В 2020 году в Крыму усилились репрессии против мусульман, верующих Православной церкви Украины и «Свидетелей Иеговы», что обусловило дальнейшее падение Крыма в рейтинге.