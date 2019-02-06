В Украине уже 37 кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Юрия Тимошенко, Андрея Новака и Василия Журавлева кандидатами на должность президента на очередных выборах 31 марта. Соответствующие решения приняты на заседании ЦИК в среду, сообщает Укринформ.

Так, Центризбирком Также на заседании ЦИК зарегистрировала зарегистрировал кандидатом на пост главы государства народного депутата Юрия Тимошенко, который идет на выборы как самовыдвиженец. Кроме того, ЦИК зарегистрировала кандидатами на должность Президента Андрея Новака, выдвинутого партией «Патриот», и Василия Журавлева, выдвинутого партией «Стабильность».

Также ЦИК зарегистрировала народного депутата от БПП, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Руслана Князевича уполномоченным представителем кандидата на должность президента Петра Порошенко в ЦИК с правом совещательного голоса.

В то же время Центризбирком отказал 10 лицам в регистрации кандидатами на пост главы государства в связи с несоответствием представленных ими документов требованиям действующего законодательства.

Таким образом, по состоянию на 6 февраля ЦИК зарегистрировала 37 кандидатов на пост главы государства, 38 лицам отказано в регистрации, документы других находятся на рассмотрении. В целом документы для регистрации кандидатами в президенты подали более 90 человек.