Рада ослушалась Волкера и запретила российских наблюдателей на выборах

Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает запрет участия российских наблюдателей в украинских выборах.

За соответствующий законопроект № 9524 проголосовали 232 депутата.

«Им предлагается установить, что официальными наблюдателями на выборах в Украине не могут быть лица, которые являются гражданами, подданными государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом», — объяснила во время выступления одна из соавторов законопроекта, нардеп Ирина Луценко.

Она добавила, что запрет также касается тех наблюдателей, предложения по которым внесло государство-агрессор.

Напомним, что спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер написал 7 февраля в Twitter, что представители России могут быть наблюдателями на выборах президента Украины, но под руководством бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.