В Украине уже зарегистрирован 41 кандидат на пост президента

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще четырех кандидатов на пост президента страны. Об этом в четверг сообщили журналистами в ЦИК.

«ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов на пост главы государства», — сказали в пресс-службе, уточнив, что удостоверения кандидата в президенты получат действующий президент страны Петр Порошенко, экс-депутат Верховной рады Юрий Кармазин, журналист Юлия Литвиненко, глава общественной организации Александр Ващенко.

Таким образом, ЦИК зарегистрировал 41 кандидата в президенты Украины.

Нынешняя президентская кампания — рекордная по количеству претендентов на пост главы государства. На минувших досрочных выборах в 2014 году в кампании принимали участие 23 кандидата, в 2010 году было 18 желающих стать президентом.