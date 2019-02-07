«Евробляхеры» уже пополнили бюджет на 5 миллиардов гривен

От таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией в бюджет поступило более 5 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

«За таможенное оформление автомобилей с иностранной регистрацией граждане уже заплатили более 5 млрд гривен. Количество оформленных с 25 ноября 2018 года по 6 февраля 2019 (включительно) транспортных средств составляет 80,1 тыс. шт. Это машины, которые были ввезены на таможенную территорию Украина с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита», — говорится в сообщении.

Активно граждане оформляют транспортные средства в городе Киеве — почти 13,2 тыс. Автомобилей, Волынской — 10,2 тыс., Черновицкой — 7,2 тыс., Львовской — 6,8 тыс. и Закарпатской — 6,8 тыс. областях.

Из общего количества растаможенных авто почти 68 тыс. — это те, которые находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили 577,7 млн. грн (8500 грн за каждое авто). Это освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией.

Только за минувшие сутки, 6 февраля, граждане оформили более 3,8 тыс. автомобилей, за которые внесены почти 233,5 млн. грн платежей.

Как известно, 22 февраля 2019 завершается льготный период применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этой даты владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке.