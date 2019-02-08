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Глава Amazon обвинил журналистов в шантаже с личными фотографиями

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Глава Amazon обвинил журналистов в шантаже с личными фотографиями

Самый богатый человек в мире, основатель ведущего мирового интернет-ритейлера Amazon.com Джефф Безос обвинил холдинг American Media Inc. (AMI), издающий бульварную газету National Enquirer, в шантаже. Он утверждает, что представители холдинга угрожают опубликовать его личные фотографии, пишут западные СМИ.

В письме, которое, как утверждает Безос, пришло его команде от представителей холдинга AMI, говорится, что в их распоряжении оказались фотографии, которые он посылал своей девушке Лорен Санчес. Среди них есть снимки, на которых богатейший человек в мире предстает обнаженным. Чтобы избежать публикации фотографий, от Безоса требовали опровержения того, что газеты холдинга освещают его развод с предвзятых позиций.

О разводе Джеффа Безоса с 48-летней Маккензи Безос, с которой он прожил в браке 25 лет, стало известно в январе. В тот же день газета National Enquirer обнародовала информацию о том, что он изменял жене с Лорен Санчес, и опубликовала несколько фотографий их встреч.

Глава Amazon раньше никак не комментировал эти статьи, но его советник Гевин де Беккер сказал журналистам, что видит в освещении развода холдингом AMI политические мотивы.

Теперь Безос утверждает, что от него требуют опровержения, угрожая публикацией фотографий. "Они опубликуют эти личные фото, если Гевин де Бекер и я не сделаем этого конкретного ложного заявления в прессе - мы должны сказать, что "у нас нет никакой информации или причин полагать, что освещение AMI было политически мотивированным или что на него влияли политические силы", - написал Безос в блоге на платформе Medium.

Руководитель таблоида Дэвид Пекер, как писали американские СМИ, долгое время поддерживал тесные отношения с нынешним президентом США. Во время выборов 2016 года таблоид поддерживал Дональда Трампа.

В сентябре прошлого года федеральная прокуратура заключила с AMI и ее руководителем досудебное соглашение, согласно которому те обязались раскрыть следствию подробности того, как во время предвыборной кампании издатель помогал Трампу скрывать от общественности истории об отношениях политика с женщинами. В частности, газета выкупила права на историю модели Карен Макдугал, которая утверждала, что вступила в интимную связь с Трампом, после чего редакция не стала ее публиковать.

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Прокуроры рассматривают выплату $500 тыс. Макдугал как незадекларированное пожертвование в предвыборный фонд Трампа. Компания и ее руководители согласились сотрудничать со следствием в обмен на иммунитет от уголовного преследования.

Безос с 2013 года является собственником газеты Washington Post. Дональд Трамп нередко выражает недовольство публикациями этого издания и часто связывает в своих заявлениях газету с магазином Amazon.

СМИ, Amazon, Джефф Безос
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